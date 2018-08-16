В Татарстане из задымленного подъезда эвакуировали пять человек
Пожар в подъезде на первом этаже в кирпчном многоэтажном доме на улице Фрунзе начался 15 августа в 20.19. Едкий дым поднялся до верхних этажей и преградил путь к спасени. жильцов, проживающих там.
Приехавшие огнеборцы поднялись по автолестнице и спустили вниз 38-летнюю женщину, еще четверых, в том числе и 10-летнюю девочку, эвакуировали при помощи спасательных масок.
Возгорание ликвидировали. Оказалось, что загорелся электрощиток на первом этаже, и кабельный канал.
- Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
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