В Татарстане из задымленного подъезда эвакуировали пять человек

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-16T09:44:01+03:00

Огонь вспыхнул на первом этаже. Фото: Из материалов пресс-службы

В числе спасенных есть 10-летняя девочка

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Пожар в подъезде на первом этаже в кирпчном многоэтажном доме на улице Фрунзе начался 15 августа в 20.19. Едкий дым поднялся до верхних этажей и преградил путь к спасени. жильцов, проживающих там.

Приехавшие огнеборцы поднялись по автолестнице и спустили вниз 38-летнюю женщину, еще четверых, в том числе и 10-летнюю девочку, эвакуировали при помощи спасательных масок.

Возгорание ликвидировали. Оказалось, что загорелся электрощиток на первом этаже, и кабельный канал.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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