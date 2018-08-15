2018-08-15T19:07:44+03:00
Экономика

Предприниматели из Татарстана жалуются на плохие условия для бизнеса

В список их претензий попали: проблемы со сбытом продукции, недостаточное кредитование и несовершенство законов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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15 августа в Казани состоялось девятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при презеденте республики Татарстан. Во время него были озвучены результаты рейтинга делового климата, которые оказались совсем не радостными.

Так, если в 2014 году об ухудшении условий для ведения бизнеса говорило 40 процентов бизнесменов, то в 2018 году эту тему подняли уже 52. Еще 33 процента опрошенных ждут ухудшения делового климата до конца этого года.

На заседании выступил Тимур Нагуманов - республиканский бизнес-омбудсмен. Он рассказал о том, что о проблемах с привлечением кредитов сообщили 58 процентов опрошенных им бизнесменов. Другими главными причинами плохих условий предприниматели называют сбыт продукции и несовершенство законов. В целом опрошена была 8,1 тысяча предпринимателей.

Таким образом, индекс настроений в Татарстане упал с 43 до 37 пунктов. Наихудшая ситуация в Азнакаевском районе. Здесь показатель сократился сразу на 22 пункта. В связи с этим многие бизнесмены прекращают свою деятельность.

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