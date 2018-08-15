Предприниматели из Татарстана жалуются на плохие условия для бизнеса
15 августа в Казани состоялось девятое расширенное заседание Совета по предпринимательству при презеденте республики Татарстан. Во время него были озвучены результаты рейтинга делового климата, которые оказались совсем не радостными.
Так, если в 2014 году об ухудшении условий для ведения бизнеса говорило 40 процентов бизнесменов, то в 2018 году эту тему подняли уже 52. Еще 33 процента опрошенных ждут ухудшения делового климата до конца этого года.
На заседании выступил Тимур Нагуманов - республиканский бизнес-омбудсмен. Он рассказал о том, что о проблемах с привлечением кредитов сообщили 58 процентов опрошенных им бизнесменов. Другими главными причинами плохих условий предприниматели называют сбыт продукции и несовершенство законов. В целом опрошена была 8,1 тысяча предпринимателей.
Таким образом, индекс настроений в Татарстане упал с 43 до 37 пунктов. Наихудшая ситуация в Азнакаевском районе. Здесь показатель сократился сразу на 22 пункта. В связи с этим многие бизнесмены прекращают свою деятельность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»