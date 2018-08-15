"Ак Барс" подписал контракт с канадским защитником Полом Постмой

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-15T18:33:01+03:00

Соглашение рассчитано на один год

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Хоккейный клуб "Ак Барс" подписал договор с 29-летним защитником из Канады Полом Эдвардом Постмой. Хоккеист будет играть в комнаде под номером 4. Соглашение рассчитано на год.

До этого спортсмен выступал за океаном. В том числе и в НХЛ за "Атланту Трешерс", "Виннипег Джетс" и "Бостон Брюинз". В общей сложности защитник провел в сильнейшей лиге мира 204 матча, в которых отметился 9 голами и 24 результативными передачами.

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