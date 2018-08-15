Татарстан с 2019 года откажется от большинства привозных баранов на Курбан-байрам

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-15T16:56:12+03:00

Пока же большинство животных привозят из других регионов

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В республике планируют выращивать собственных жертвенных животных и нарастить их производство с 2 до 5 тысяч голов в ближайшие три-пять лет. Об этом на пресс-конференции 15 августа, сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов.

Сейчас основными поставщиками жертвенных животных на религиозные праздники в Татарстан являются Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области, Калмыкия и Дагестан.

- В Татарстане специально для заклания в больших количествах животных не выращивают, небольшое количество предоставляют индивидуальные предприниматели. Но в следующем году мы планируем увеличить количество выращенных жертвенных животных в нашей республике, - сообщил заместитель муфтия.

Напомним, что мусульмане Татарстана отпразднуют Курбан-байрам 21 августа. В этот день во всех мечетях республики пройдут намазы.

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