В Татарстане двое мужчин подозреваются в крупном мошенничестве при получении пособий по беременности и родам

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-15T16:40:03+03:00

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В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с выплатами пособий по беременности и родам. Как сообщили в республиканской полиции, двое 35-летних мужчин оказались замешаны в мошенничестве. Причем, в крупном размере.

- В совершении преступлений подозревают Белякова Алексея Николаевича 1983 года рождения и Чухуа Гиа Гиглаевича 1983 года рождения. Оба злоумышленника объявлены в федеральный розыск. Всех, кто имеет сведения о месте их нахождения, необходимо сообщить в МВД по Республике Татарстан, - рассказала пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

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