Под Казанью микроавтобус смял "Ладу", пострадал один человек

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-15T17:18:13+03:00

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Около 900 15 августа недалеко от Казани произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус "Форд", который следовал в по маршруту Казань-Алексеевское, и отечественная легковушка "Лада". Авария произошла примерно в километре от села Сокуры, сообщили в МЧС Татарстана.

Удар был настолько сильным, что иномарка вмяла легковушку в отбойник. Водитель "Лады" оказался зажат в салоне, но сумел выбраться из машину. Его госпитализировали. Водитель микроавтобуса, как и семь пассажиров, не пострадали.

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