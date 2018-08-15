2018-08-15T18:18:13+03:00
Экономика

Ремонт дамбы в Нижнекамске будет стоить более 866 миллионов рублей

В случае прорыва дамбы могут пострадать 3 населенных пункта, 40 тысяч садово-огородных участков, 3 детских лагеря, объекты инженерной и нефтяной отрасли
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Решение о реконструкции двенадцатикилометровой Красноключинской дамбы в Нижнекамском районе Татарстана было принято на 20 заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Предварительной суммой ремонта называют 866 миллионов рублей.

Реконструкция сооружения будет проводиться не в эстетических целях, а во избежание трагедии. Сейчас вода в дамбе достигает 58 метров, а ее проектная отметка - 61 метр. В случае прорыва плотины могут пострадать 3 населенных пункта (около 1279 человек), 40 тысяч садово-огородных участков, 3 детских лагеря, а также объекты инженерной и нефтяной промышленности. Сумма возможного ущерба в несколько раз превышает сумму ремонта и составляет18 милиардов рублей.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, чтобы не побеспокоить население. В общей сложности на реконструкцию уйдет 3 года.

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