Четыре района Казани 16 августа останутся без света

СЕГОДНЯ 16:09 2018-08-15T16:09:57+03:00

Света не будет в течение нескольких часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

Завтра, 16 августа, в некоторых домах Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани произойдет плановое отключение электричества.

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Так, с 8:00 до 13:00 света не будет в Вахитовском районе по улицам: Бехтерева, 4; З.Космодемьянской, 10; Япеева, 8, 11, с 09:00 до 17:00 по улицам Павлюхина, 100, 102, 104, 106, Шаляпина, 39, 41, 43, 45, с 14:00 до 18:00 по улицам: Ахтямова, 16; Насыри, 27; Марджани, 40; Сафьян, 7; Тукая, 73, 87.

С 8:30 до 17:00 электричество отключат в Кировском районе по улицам: Железнодорожников, 46, 48, 50; Юдина, 15.

Без света останется с 9:00 до 17:00 поселок Мирный Приволжского района по улицам: 1-я, 2-я Ладожская, Балканская, Весенняя, Вишневая, Новодавликеевская, Онежская, Рыбацкая, Тобельская, Черниговская, Ясная; поселок Плодопитомник Приволжского района по улицам: Бакчалы, А.Гилязова, Генерала Кобякова, Каенлы, Кедровая, Клубничная, Кулле, Лесная, Листопадная, Раушан, Роз, Сиеныч, Славная, Снежная, Чунтонова; Приволжский район по улицам: Агачлык; Аланлык; Генерала Кобякова; Даурская, 10, 16б; Каенлы; Оренбургский тракт, 2; Сафиуллина; Сиеныч; Уртак; Ю.Фучика, 62, 64, 66, 68, 72 корп. 1; Якын.

С 9:00 до 18:00 во мрак погрузится поселок Большие клыки Советского района по улицам: Геологов; Мамадышская; Октябрьская, 23-35, 51-77; Рыбная; Сабинская; Строителей, 2-20, 27-43; Тюлячинская; поселок Нагорный Советского района в домах по Таежная, и поселок Новая Сосновка Советского района по улицам: 1-я Таежная, 27, 29, 31, 33, 35; Вишневая, Д.Строганова, Дорожная, Еловая, Лесная, Машиностроителей, Нагорная, Сиреневая, Сливовая, Спортивная, Степная, Ш.Тагирова, Ю.Акчурина, Яблоневая; Советский район по улицам: Глушко, 21, 23, 31, 33, 37, 39; Интернациональная, 12-30; Клубная; Мира, 30; Парковая, 32-34; проспект Победы, 136; Сахарова, 11, 17, 19, 19а; Солидарности, 21; Халезова,19.