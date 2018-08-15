В Казани прогнозируют дождь, грозу и до 27 градусов тепла

СЕГОДНЯ 18:06 2018-08-15T18:07:03+03:00

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

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Погода в Казани в ближайшие сутки будет неустойчивой. Так, 16 августа в столице Татарстана будет достаточно тепло. Впрочем, картину испортят дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Ночью температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла. Днем будет заметно теплее - до 27 градусов выше нуля.

Примерно такая же погода прогнозируется и в целом по Татарстану. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, а при грозе кратковременно - 22 м/с. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет дождь, в отдельных уголках республики сильный. Местами ожидаются гроза, днем локально град.

Ночью в некоторых районах республики тепература воздуха может опуститься до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 30 градусов со знаком "плюс".

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