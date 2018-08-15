Чебоксарских водителей могут вновь начать штрафовать за парковку на газоне
Чебоксарские депутаты направят в Госсовет республики предложение о введении штрафов за парковку на газонах. Данный вопрос обсудили во время 34-го заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов.
Так, в конце прошлого года в законную силу вступили дополнения в федеральный закон, в соответствии с которыми парковка на газонах возвращается в зону ответственности муниципалитетов. Если раньше это считалось нарушением федерального законодательства в области охраны среды, то теперь – правил благоустройства городов и районов.
В связи с этим чебоксарские депутаты решили направить в Госсовет Чувашии проект закона, предусматривающий административную ответственность за парковку на озелененных территориях.
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