2018-08-15T14:28:46+03:00
Общество

Татарстанские МФЦ перейдут на новый формат оказания услуг

В ближайших планах развития - переход к оказанию услуг по наиболее востребованным жизненным ситуация
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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В этом году внедрена электронная база заявителей с автоматической подстановкой данных в формы заявлений.В этом году внедрена электронная база заявителей с автоматической подстановкой данных в формы заявлений.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В новом республиканском многофункциональном центре все предусмотрено для комфорта граждан. Также МФЦ переходит на новый формат оказания услуг. Об этом сообщили в Министерстве информатизации и связи РТ.

- В этом году в системе появились новшества: например, внедрена электронная база заявителей с автоматической подстановкой данных в формы заявлений. Сейчас в ней находятся данные более миллиона жителей республики, которые хотя бы раз бывали на приеме в МФЦ. Также в системе реализован модуль автоматизированного рабочего места руководителя отделения - с отображением активных окон приема, визуализацией загруженности отделения и денежной оценкой результативности операторов – это поможет повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказал заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

Отметим, что в ближайших планах развития МФЦ - переход к оказанию услуг по наиболее востребованным жизненным ситуациям.

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