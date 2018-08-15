Татарстанские МФЦ перейдут на новый формат оказания услуг
В новом республиканском многофункциональном центре все предусмотрено для комфорта граждан. Также МФЦ переходит на новый формат оказания услуг. Об этом сообщили в Министерстве информатизации и связи РТ.
- В этом году в системе появились новшества: например, внедрена электронная база заявителей с автоматической подстановкой данных в формы заявлений. Сейчас в ней находятся данные более миллиона жителей республики, которые хотя бы раз бывали на приеме в МФЦ. Также в системе реализован модуль автоматизированного рабочего места руководителя отделения - с отображением активных окон приема, визуализацией загруженности отделения и денежной оценкой результативности операторов – это поможет повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказал заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.
Отметим, что в ближайших планах развития МФЦ - переход к оказанию услуг по наиболее востребованным жизненным ситуациям.
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