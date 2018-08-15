2018-08-15T14:45:30+03:00
Общество

В Татарстане стало на 91 безработного человека больше

В это же время потребность в работниках равна 44,8 тысячам вакансий
Алина ГАБДУЛИНА
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Конкурс на рабочее место сейчас представляет собой 0,23 человека на вакансию.Конкурс на рабочее место сейчас представляет собой 0,23 человека на вакансию.Фото: Алексей ФОКИН
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Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана опубликовало новые данные о количестве безработных жителей республики. Так, оказалось, что уровень безработицы составил 0,51%. Это около 10,5 тысяч человек. По сравнению с прошлой отчетной датой, их число выросло на 91.

За отчетный период признаны безработными 589 татарстанцев. Известно, что 135 из них были уволены с прошлых мест работы по причине ликвидации организаций либо сокращением их штатов.

В это же время потребность в работниках, которую заявляют в органы службы занятости населения работодатели, равна 44,8 тысячам вакансий. Конкурс на рабочее место сейчас представляет собой 0,23 человека на вакансию.

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