В Татарстане стало на 91 безработного человека больше

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-15T14:45:30+03:00

Конкурс на рабочее место сейчас представляет собой 0,23 человека на вакансию. Фото: Алексей ФОКИН

В это же время потребность в работниках равна 44,8 тысячам вакансий

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Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана опубликовало новые данные о количестве безработных жителей республики. Так, оказалось, что уровень безработицы составил 0,51%. Это около 10,5 тысяч человек. По сравнению с прошлой отчетной датой, их число выросло на 91.

За отчетный период признаны безработными 589 татарстанцев. Известно, что 135 из них были уволены с прошлых мест работы по причине ликвидации организаций либо сокращением их штатов.

В это же время потребность в работниках, которую заявляют в органы службы занятости населения работодатели, равна 44,8 тысячам вакансий. Конкурс на рабочее место сейчас представляет собой 0,23 человека на вакансию.

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