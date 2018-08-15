2018-08-15T20:16:43+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Татарстана поверила аферисту из Калуги и потеряла 35 тысяч рублей

Женщина поверила, что ей предложили повысить ставку по кредиту
Владимир КРУПСКИЙ
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Пока найти злоумышленника не удалось.Пока найти злоумышленника не удалось.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию Набережных Челнов обратилась 68-летняя жительница микрорайона Новый город. Она рассказала, что 3 августа ей позвонил неизвестный и сообщил, что у нее есть возможность повысить процентную ставку по вкладу. Для этого он запросил реквизиты ее банковского счета.

Женщина поверила и выполнила все просьбы звонившего. Вот толкьо вместо обещаного увеличения процентной ставки с ее счета списали 35531 рубль. Толкьо после этого пенсионерка поняла, что попалась на уловку мошенника.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент установлено, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Калуге.

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