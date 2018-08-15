В Татарстане после аварии в кабине зажало водителя КАМАЗа
Серьезная авария произошла в Татарстане 14 августа в 18.11. По предварительным данным, 28-летний водитель КАМАЗа пытался выехать со двора организации, но не расчитал безопасные дистанцию и скорость.
В результате грузовик врезался в будку КПП. Кабина была повреждена, и ноги водителя оказались зажаты.
На помощь выезжали спасатели. При помощи спецоборудования они освободили зажатые ноги пострадавшего.
На месте аварии водитель решил категорично отказаться от госпитализации и от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей.
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