В Татарстане после аварии в кабине зажало водителя КАМАЗа

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-15T14:09:11+03:00

ДТП произошло на одном из предприятий Набережных Челнов

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Серьезная авария произошла в Татарстане 14 августа в 18.11. По предварительным данным, 28-летний водитель КАМАЗа пытался выехать со двора организации, но не расчитал безопасные дистанцию и скорость.

В результате грузовик врезался в будку КПП. Кабина была повреждена, и ноги водителя оказались зажаты.

На помощь выезжали спасатели. При помощи спецоборудования они освободили зажатые ноги пострадавшего.

На месте аварии водитель решил категорично отказаться от госпитализации и от прохождения медосвидетельствования. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей.

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