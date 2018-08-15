2018-08-15T19:57:10+03:00
Спорт

Сильнейшие теннисисты мира приедут в Казань

В столице Татарстана состоится крупный турнир Kazan World Grand Prix
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: пресс-служба Минспорта РТ.Фото: пресс-служба Минспорта РТ.
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В эту пятницу, 17 августа столица Татарстана примет ставший уже традиционным турнир по пляжному теннису Kazan World Grand Prix .

Так, на специально построенных песчаных кортах Академии тенниса выступят ведущие теннисисты мира - Мишель Каппеллетти, Сергей Купцов, Матье Гуэгано, Тео Иригарэй, Иван Сыров и другие.

- Они поборются за титул чемпиона и разыграют призовой фонд в 50 000 долларов, - сообщает Минспорта РТ.

19 августа татарстанцы смогут увидеть финальные игры и торжественную церемонию награждения.

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