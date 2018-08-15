Казанцы смогут обучиться древнерусской каллиграфии

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-15T19:33:32+03:00

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В Казани мастер-классы по древнерусской каллиграфии для детей старше 10 лет и взрослых будут проходить в музее истории Благовещенского собора Казанского кремля. Первое занятие состоится 19 августа. Начало 11:00.

Как сообщает мэрия Казани, каллиграфия полезна не только для развития творческих способностей человека, но и его физического здоровья.

- На кончиках большого, указательного и среднего пальцев рук, которыми мы пользуемся при письме пером, находятся нервные клетки, которые наиболее связаны с мозгом. Активизируя их, мы развиваем наши речь, мышление и внимание, и при этом формируем такие основополагающие черты характера, как терпение, усердие, аккуратность, точность, - рассказывает директор музея Ольга Пехтелева.

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