С 20 августа проезд в новочебоксарских маршрутках подорожает
Уже со следующей недели в Новочебоксарске вновь планируют повысить цену на проезд в маршрутных автобусах. Соответствующие объявления уже появились в салонах микроавтобусов.
Стоимость проезда поднимется на 1 рубль. То есть, если расплачиваться наличными цена составит 23 рубля, а по безналичному расчету - 19 рублей. А вот цены на билет в троллейбусах пока останутся прежними, но разговоры об их повышении тоже идут.
Отметим, что предыдущее повышение тарифов на проезд в городском транспорте Новочебоксарска произошло в феврале этого года. Тогда цены выросли на 1-2 рубля в зависимости от способа оплаты.
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