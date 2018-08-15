2018-08-15T13:29:46+03:00
Общество

С 20 августа проезд в новочебоксарских маршрутках подорожает

Стоимость проезда увеличится на 1 рубль
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Предыдущее повышение цены было в феврале.Предыдущее повышение цены было в феврале.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Уже со следующей недели в Новочебоксарске вновь планируют повысить цену на проезд в маршрутных автобусах. Соответствующие объявления уже появились в салонах микроавтобусов.

Стоимость проезда поднимется на 1 рубль. То есть, если расплачиваться наличными цена составит 23 рубля, а по безналичному расчету - 19 рублей. А вот цены на билет в троллейбусах пока останутся прежними, но разговоры об их повышении тоже идут.

Отметим, что предыдущее повышение тарифов на проезд в городском транспорте Новочебоксарска произошло в феврале этого года. Тогда цены выросли на 1-2 рубля в зависимости от способа оплаты.

В Казани безбилетник прокатился на крыше трамвая (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане двое мужчин подозреваются в крупном мошенничестве при получении пособий по беременности и родам
Четыре района Казани 16 августа останутся без света
В Нижнекамске появится велосипедный городок
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
День Победы-2019 жители Юдино встретят на обновленной аллее Славы
В Казани пройдет симфонический концерт для беременных
«Ростелеком» предоставляет высокие скоростималому бизнесу
В Татарстане стало на 91 безработного человека больше
Татарстанские МФЦ перейдут на новый формат оказания услуг
В Татарстане после аварии в кабине зажало водителя КАМАЗа
На ремонт фонтанов в Набережных Челнах уйдет более 2 миллионов рублей
В Казани 21 и 30 августа парковки будут бесплатными
В Казани стартуют видеопоказы спектаклей на набережной озера Кабан
День республики-2018 в Набережных Челнах отпразднуют с Черным Перцем
ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли
16 августа без воды останется Вахитовский район Казани
В хризантемах в казанском магазине нашли калифорнийский трипс