2018-08-15T13:47:29+03:00
Экономика

На ремонт фонтанов в Набережных Челнах уйдет более 2 миллионов рублей

Фонтаны на бульваре Энтузиастов должны быть отремонтированы до конца 2018 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
на строительные и монтажные работы будет потрачена 1,6 миллиона рублейна строительные и монтажные работы будет потрачена 1,6 миллиона рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Из городского бюджета Набережных Челнов выделили 2,2 миллиона рублей на ремонт фонтанов на бульваре Энтузиастов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Ремонтные работы должны начаться в сентябре и закончиться не позже конца 2018 года.

Согласно техническому заданию, на строительные и монтажные работы будет потрачена 1,6 миллиона рублей. Оставшиеся 598,2 тысячи уйдут на оплату труда и прочие расходы.

У фонтанов будут отремонтированы или по необходимости заменены трубы, насосы, кабеля, крепежные элементы. Также рабочие обновят и внешний вид сооружений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане спасатель и повар в мечтах о море отпраздновали свою свадьбу в тельняшках (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане двое мужчин подозреваются в крупном мошенничестве при получении пособий по беременности и родам
Четыре района Казани 16 августа останутся без света
В Нижнекамске появится велосипедный городок
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45%
День Победы-2019 жители Юдино встретят на обновленной аллее Славы
В Казани пройдет симфонический концерт для беременных
«Ростелеком» предоставляет высокие скоростималому бизнесу
В Татарстане стало на 91 безработного человека больше
Татарстанские МФЦ перейдут на новый формат оказания услуг
В Татарстане после аварии в кабине зажало водителя КАМАЗа
С 20 августа проезд в новочебоксарских маршрутках подорожает
В Казани 21 и 30 августа парковки будут бесплатными
В Казани стартуют видеопоказы спектаклей на набережной озера Кабан
День республики-2018 в Набережных Челнах отпразднуют с Черным Перцем
ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли
16 августа без воды останется Вахитовский район Казани
В хризантемах в казанском магазине нашли калифорнийский трипс