На ремонт фонтанов в Набережных Челнах уйдет более 2 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2018-08-15T13:47:29+03:00

на строительные и монтажные работы будет потрачена 1,6 миллиона рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Фонтаны на бульваре Энтузиастов должны быть отремонтированы до конца 2018 года

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Из городского бюджета Набережных Челнов выделили 2,2 миллиона рублей на ремонт фонтанов на бульваре Энтузиастов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Ремонтные работы должны начаться в сентябре и закончиться не позже конца 2018 года.

Согласно техническому заданию, на строительные и монтажные работы будет потрачена 1,6 миллиона рублей. Оставшиеся 598,2 тысячи уйдут на оплату труда и прочие расходы.

У фонтанов будут отремонтированы или по необходимости заменены трубы, насосы, кабеля, крепежные элементы. Также рабочие обновят и внешний вид сооружений.

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