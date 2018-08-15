2018-08-15T18:46:49+03:00
Общество

Крупный контракт на поставку изделий из чугуна заключили в ИК-2 УФСИН Татарстана

Колония является одним из крупнейших в стране производителей трубопроводной арматуры и других чугунных изделий
Лика ИСАЕВА
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Изделия производства ИК-2Изделия производства ИК-2Фото: Из материалов пресс-службы
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В ИК-2 УФСИН Татарстана, которая является одним из крупнейших в стране производителей трубопроводной арматуры, канализационных люков, дождеприемников и другой продукции чугунного литья, заключили новый контракт с крупным российскими предприятиями.

Для начала представители фирм ознакомились с возможностями ИК-2, ведь не только изготовление изделий является важнейшим направлением для производственного сектора учреждения. Там еще и поставляют сырье для предприятий, проведя предварительную подготовку его к обработке.

Поставщики лома чугуна и латуни смогли наглядно убедиться в возможностях производства в этом исправительном учреждении, они увидели производственные процессы по отливке и изготовлению трубопроводной арматуры. В результате переговоров о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве были заключены контракты на очередную поставку 300 тонн чугуна и 4 тонн лома латуни.

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