День республики-2018 в Набережных Челнах отпразднуют с Черным Перцем

СЕГОДНЯ 12:26 2018-08-15T14:42:12+03:00

Изменить размер текста: A A

30 августа во всех районах Татарстана отметят один из главных праздников года - День республики. Не станут исключением и Набережные Челны, где запланирован праздничный концерт. Праздничные мероприятия пройдут на Майдане парка Прибрежный

Жителй и гостей города с праздником поздравят украинская группа Artik & Asti и DJ Simon, который больше известен, как Черный Перец. После выступления артистов состоится праздничный салют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В День города-2018 жителей Чебоксар встретят 10-метровый Оптимус Прайм и Игорь Николаев (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»