2018-08-15T14:42:12+03:00
Общество

День республики-2018 в Набережных Челнах отпразднуют с Черным Перцем

Концерт пройдет на Майдане парка Прибрежный
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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30 августа во всех районах Татарстана отметят один из главных праздников года - День республики. Не станут исключением и Набережные Челны, где запланирован праздничный концерт. Праздничные мероприятия пройдут на Майдане парка Прибрежный

Жителй и гостей города с праздником поздравят украинская группа Artik & Asti и DJ Simon, который больше известен, как Черный Перец. После выступления артистов состоится праздничный салют.

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