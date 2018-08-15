В Нижнекамске появится велосипедный городок

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-15T15:50:09+03:00

Помочь в его оформлении могут все желающие

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Из Нижнекамского автогородока сделают сказочную Голландию и он будет носить новое название – «Велики».

Сейчас там полным ходом идут строительные работы. Все здания, сооружения и архитектурные формы выдержаны в едином стиле. Помочь в обустройстве площадки могут каждый любитель велоспорта. Архитекторы ищут старые велосипеды, либо ненужные детали от них, чтобы создать необычную атмосферу в новом парке.

Отметим, что на реконструкцию в рамках республиканской программы благоустройства общественных пространств выделено 96 миллионов рублей. Завершить капитальный ремонт автогородка планируется в октябре 2018 года.

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