В Казани 21 и 30 августа парковки будут бесплатными
В праздничные дни - 21 и 30 августа - муниципальные парковки Казани будут бесплатными. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии города. Это связяано с проведением в Казани меропритий в честь Кубан-байрама, Дня республики Татарстан и Дня города. Работать парковки будут круглосуточно.
Помимо этих двух дней воспользоваться паркингом безмозмездно можно будет 19 и 26 августа. В остальное время стоимость стоянки автомобилистам обойдется от 30 до 70 рублей
Напомним, что 21 и 30 августа официально были объявлены выходными днями. А предпраздничные рабочие дни сокращены на час.
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