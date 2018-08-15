2018-08-15T13:06:45+03:00
Общество

В Казани 21 и 30 августа парковки будут бесплатными

В эти дни в Татарстане будут отмечаться Курбан-байрам, День республики и День города
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В праздничные дни - 21 и 30 августа - муниципальные парковки Казани будут бесплатными. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэрии города. Это связяано с проведением в Казани меропритий в честь Кубан-байрама, Дня республики Татарстан и Дня города. Работать парковки будут круглосуточно.

Помимо этих двух дней воспользоваться паркингом безмозмездно можно будет 19 и 26 августа. В остальное время стоимость стоянки автомобилистам обойдется от 30 до 70 рублей

Напомним, что 21 и 30 августа официально были объявлены выходными днями. А предпраздничные рабочие дни сокращены на час.

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