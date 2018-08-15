В Казани пройдет симфонический концерт для беременных

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-15T15:08:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана 17 августа в актовом зале Казанского государственного медицинского университета пройдет концерт симфонической музыки для беременных.

Так, специально для будущих мам и малышей прозвучит классическая музыка в исполнении оркестра La Primavera под руководством Рустема Абязова. Совместно с музыкантами акушеры-гинекологи подобрали музыкальные произведения, которые благоприятно сказываются на развитии беременности и последующих родах.

Отметим, что приглашения на концерт получили беременные жительницы Казани и ближайших районов. Пригласительные были заранее разосланы по женским консультациям города, а также медицинским центрам, занимающимся ведением беременности.

Начало концерта в 17:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани женщина родила в аквапарке и получит пожизненный абонемент в него (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»