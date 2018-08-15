2018-08-15T15:08:42+03:00
Общество

В Казани пройдет симфонический концерт для беременных

Мероприятие пройдет в казанском медуниверситете.
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В столице Татарстана 17 августа в актовом зале Казанского государственного медицинского университета пройдет концерт симфонической музыки для беременных.

Так, специально для будущих мам и малышей прозвучит классическая музыка в исполнении оркестра La Primavera под руководством Рустема Абязова. Совместно с музыкантами акушеры-гинекологи подобрали музыкальные произведения, которые благоприятно сказываются на развитии беременности и последующих родах.

Отметим, что приглашения на концерт получили беременные жительницы Казани и ближайших районов. Пригласительные были заранее разосланы по женским консультациям города, а также медицинским центрам, занимающимся ведением беременности.

Начало концерта в 17:00.

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