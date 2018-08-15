День Победы-2019 жители Юдино встретят на обновленной аллее Славы

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-15T15:28:41+03:00

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Мэр Казани Ильсур Метшин побывал в поселке Юдино и проверил ход ремонтных работ, которые ведутся в населенном пункте. Причиной приезда главы города стало скорое 100летие поселка, которое пройдет 29 августа на площади у ДК Железнодорожников.

Сейчас в Юдино идут ремонтные работы сразу в нескольких местах: в аллее Славы, стадионе "Локомотив" и более 20 жилых домах. Работы в аллее Славы только стартовали. Их обещают закончить к 9 мая 2019 года, чтобы жители смогли отметить в здесь грядущий день Победы.

В "Локомотиве" же уже появляются новые боксы и помещения для спортсменов, лыжероллерная трасса. В скором будущем здесь будет построен многофункциональный игровой зал для игры в волейбол или баскетбол..

Что касается реставрации фасадов домов на центральной улице поселка - некоторые из них уже покрашены в болотно-зеленый и приглушенно-розовый цвета.

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