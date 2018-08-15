В хризантемах в казанском магазине нашли калифорнийский трипс

СЕГОДНЯ 11:31 2018-08-15T11:31:48+03:00

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Специалисты управления россельхознадзора по РТ исследовали образцы горшечных хризантем импортного происхождения, поступивших к гипермаркет Castorama, на наличие карантинных объектов.

По результатам экспертизы в хризантемах обнаружили объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg., имаго, живые). Это один из опаснейших вредителей цветов. Он уничтожает живые растения. Поэтому западный цветочный трипс потенциально опасен для всех объектов закрытого грунта России: тепличных хозяйств, ботанических оранжерей и комнатных растений.

Россельхознадзор потребовал уничтожить 12 хризантем. В гипермаркете предписание выполнили.

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