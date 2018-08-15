2018-08-15T11:31:48+03:00
Общество

В хризантемах в казанском магазине нашли калифорнийский трипс

Это опасный вредитель растений
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: Россельхознадзор РТ.Фото: Россельхознадзор РТ.
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Специалисты управления россельхознадзора по РТ исследовали образцы горшечных хризантем импортного происхождения, поступивших к гипермаркет Castorama, на наличие карантинных объектов.

По результатам экспертизы в хризантемах обнаружили объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg., имаго, живые). Это один из опаснейших вредителей цветов. Он уничтожает живые растения. Поэтому западный цветочный трипс потенциально опасен для всех объектов закрытого грунта России: тепличных хозяйств, ботанических оранжерей и комнатных растений.

Россельхознадзор потребовал уничтожить 12 хризантем. В гипермаркете предписание выполнили.

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