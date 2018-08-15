16 августа без воды останется Вахитовский район Казани

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-15T12:05:02+03:00

В этот день запланировано подключение двух водопроводов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ее не будет целые сутки

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16 августа в Вахитовском районе Казани пройдут плановые работы по подключению двух водопроводов по улице Павлюхина, 91 к существующей инженерной сети.

Из-за этого с 9:00 до 9:00 17 августа не будет воды в Вахитовском районе по улице Павлюхина в домах №100, 102, 102а, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б.

Кроме того, давление воды до 2 атмосфер будет понижено по улицам: 2-я Газовая; Агрономическая (кроме дома 112, 128); Газовая; Ипподромная; Качалова; Назарбаева, 13, 15, 21/64, 27, 27Б, 27 (корпус 1), 29/11, 31; Павлюхина, 73, 73а, 75, 85, 87, 89; Спартаковская, 84, 111/20, 113, 115, 115 (корпус 1, 2), 119/25, 121, 123, 125, 141; Шаляпина, 8/16, 12, 14/83, 15, 19/82, 20, 25/119.

Отметим, что автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам.

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