2018-08-15T11:25:24+03:00
Общество

Татарстан полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание

Уже в январе 2019 года оно полностью заменит аналоговое телевидение
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в Татарстане завершено строительство сети цифрового эфирного телевещания. Таким образом, уже в январе 2019 года оно полностью заменит аналоговое телевидение.

В министерстве информатизации и связи успокаивают: жителям республики не стоит переживать и в срочнорм порядке менять свои телевизоры на более современные - цифровое телевидение можно подключить к любому телевизору.

Для этого будет достаточно лишь приобрести специальные цифровые приставки. Также для просмотра телевизионных каналов в цифровом качестве можно подключиться к сетям кабельного, спутникового телевидения или IP-TV через любого оператора, предоставляющего данные услуги связи.

Подобная технология передачи телевизионного изображнения и звука имеет более высокое качество сигнала и дает возможность просмотра 20 бесплатных федеральных каналов.

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