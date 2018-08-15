Татарстан полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание
Стало известно, что в Татарстане завершено строительство сети цифрового эфирного телевещания. Таким образом, уже в январе 2019 года оно полностью заменит аналоговое телевидение.
В министерстве информатизации и связи успокаивают: жителям республики не стоит переживать и в срочнорм порядке менять свои телевизоры на более современные - цифровое телевидение можно подключить к любому телевизору.
Для этого будет достаточно лишь приобрести специальные цифровые приставки. Также для просмотра телевизионных каналов в цифровом качестве можно подключиться к сетям кабельного, спутникового телевидения или IP-TV через любого оператора, предоставляющего данные услуги связи.
Подобная технология передачи телевизионного изображнения и звука имеет более высокое качество сигнала и дает возможность просмотра 20 бесплатных федеральных каналов.
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