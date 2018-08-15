Из Бегишево открывается новый рейс через Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 11:04 2018-08-15T11:05:17+03:00

Рейс будет осуществляться дважды в неделю. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Полеты стартуют уже через 2,5 недели

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Со 2 сентября из татарстанского аэропорта Бегишево стартуют новые рейсы Нижнекамск-Нижний Новгород-Санкт-Петербург.

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям на канадских 50-местных самолетах CRJ-200.

Вылет из Санкт-Петербурга намечен на 14:40, спустя два часа борт прибудет в Нижний Новгород, откуда в 17:30 отправится в направлении Татарстана. Посадка в Бегишево намечена на 18:40.

Из Нижнекамска самолет будет вылетать в 19:25, прибывать в Нижний Новгород в 20:35. Спустя 50 минут лайнер отправится в Санкт-Петербург, где приземлится в 23:25.

Отметим, что половина рейса до Нижнего Новгорода будет реализована в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке миндортранса РТ. Тариф на участке Нижнекамск-Нижний Новгород составит 3 708 рублей.

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