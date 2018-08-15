В Казани стартуют видеопоказы спектаклей на набережной озера Кабан

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-15T12:49:25+03:00

Спектакли смогут увидеть все желающие Фото: Из материалов пресс-службы

Спектакли будут транслироваться с субтитрами на русском языке

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С 17 августа и каждую пятницу при условии хорошей погоды на Набережной озера Кабан начнутся видеопоказы самых известных спектаклей Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала.

Архивные видеозаписи спектаклей театра смогут посмотреть все желающие, вход свободный. Первые 100 зрителей смогут получить стулья для удобного просмотра.

В репертуаре видеопоказа - знаковые спектакли прошлого столетия и популярные современные постановки.

17 августа – «Галиябану», автор Мирхайдар Файзи, режиссер Ильгиз Зайниев, 2015 год, драма.

24 августа – «Кукольная свадьба», автор Гаяз Исхаки, режиссер Фарид Бикчантаев, 2009, драма.

26 августа – отрывки из музыкальных спектаклей «Голубая шаль», «Молодые сердца», «Галиябану», «Вызывали?» в исполнении оркестра и артистов ТГАТ им.Г.Камала

31 августа – «Свет моих очей», автор Туфан Миннуллин, режиссер Фарид Бикчантаев, 1995 год, комедия.

Время начала показов в 20:30. Спектакли идут на татарском языке с русскими субтитрами.

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