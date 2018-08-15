В Казани ограничат движение по четырем улицам

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-15T10:35:54+03:00

Даурскую закроют до 30 сентября. а Дементьева, Шуртыгина и проспект Камалеева - до 30 октября

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В Казани наметили очередное перекрытие дорог. Так, до 30 сентября частично закрывается движение по улице Даурская на участке от улицы Рихарда Зорге до проспекта Универсиады. Здесь ведутся работы по ремонту проезжей части, установке техники, складированию материалов.

Кроме того, до 30 октября ограничат движение транспорта по улицам Дементьева, Шуртыгина и проспекту Альберта Камалеева. Проезд будет закрыт в связи с ремонтом проезжей части.

В частности, движение по улице Дементьева ограничено на участке от улицы Максимова до улицы Академика Павлова, на проспекте.Камалеева - от улицы Академика Сахарова до жилого комплекса «XXI век», а на улице Шуртыгина - от улицы Патриса Лумумбы до улицы Аделя Кутуя.

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