2018-08-15T10:35:54+03:00
Общество

В Казани ограничат движение по четырем улицам

Даурскую закроют до 30 сентября. а Дементьева, Шуртыгина и проспект Камалеева - до 30 октября
Владимир КРУПСКИЙ
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Движение будет ограничено из-за ремонта проезжей части.Движение будет ограничено из-за ремонта проезжей части.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани наметили очередное перекрытие дорог. Так, до 30 сентября частично закрывается движение по улице Даурская на участке от улицы Рихарда Зорге до проспекта Универсиады. Здесь ведутся работы по ремонту проезжей части, установке техники, складированию материалов.

Кроме того, до 30 октября ограничат движение транспорта по улицам Дементьева, Шуртыгина и проспекту Альберта Камалеева. Проезд будет закрыт в связи с ремонтом проезжей части.

В частности, движение по улице Дементьева ограничено на участке от улицы Максимова до улицы Академика Павлова, на проспекте.Камалеева - от улицы Академика Сахарова до жилого комплекса «XXI век», а на улице Шуртыгина - от улицы Патриса Лумумбы до улицы Аделя Кутуя.

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