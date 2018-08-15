В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" в аварии с микроавтобусом пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-15T10:15:35+03:00

С места аварии Фото: из личного архива

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Авария с участием маршрутного микроавтобуса и легковушки "Лада Приора" произошла 15 августа в 9.30 на трассе "Казань-Оренбург". Как сообщают очевидцы "КП-Казань", столкнулись автомобили перед поселком Сокуры.

Судя по фотографии, присланной в редакцию, водитель микроавтобуса выехал на встречку, где столкнулся с отечественной легковушкой. "Лада Приора" получила сильные повреждения.

С места аварии в больницу увезли водителя и пассажира из легковушки. Оба получили травмы различной степни тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точное количество пострадавших и все обстоятельства ДТП.

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