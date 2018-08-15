В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" в аварии с микроавтобусом пострадали два человека
Авария с участием маршрутного микроавтобуса и легковушки "Лада Приора" произошла 15 августа в 9.30 на трассе "Казань-Оренбург". Как сообщают очевидцы "КП-Казань", столкнулись автомобили перед поселком Сокуры.
Судя по фотографии, присланной в редакцию, водитель микроавтобуса выехал на встречку, где столкнулся с отечественной легковушкой. "Лада Приора" получила сильные повреждения.
С места аварии в больницу увезли водителя и пассажира из легковушки. Оба получили травмы различной степни тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют точное количество пострадавших и все обстоятельства ДТП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День города-2018 в Нижнекамске отметят без спиртного, зато с «Пиццей» (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»