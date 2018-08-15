2018-08-15T10:07:21+03:00
Общество

В Чувашии на трассе М7 открыли второй трассовый пункт "скорой помощи"

С этого пункта медики смогут оказать помощь для попавших в беду на территории Моргаушского и Ядринского районов республики
Лика ИСАЕВА
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Второй трассовый медпункт открылся в ЧувашииВторой трассовый медпункт открылся в ЧувашииФото: Из материалов пресс-службы
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С начала 2018 года бригады "скорой помощи" Чувашии оказали помощь 832 пострадавшим в 623 ДТП. До приезда медиков скончались 47 человек, в том числе четыре ребенка.

По территории Моргаушского и Ядринского районов проходит опасный участок федеральной трассы М-7. Только за 2017 год там произошло 45 ДТП, где потребовалась экстренная помощь врачей. В минздраве республики согласились, что на этом участке давно назрела необходимость открытия дополнительного пункта трассовой медицины.

Новый пункт трассовой медицины расположен в здании Нискасинского офиса врача общей практики Моргаушского района. Это позволит обеспечить оказание экстренной помощи пострадавшим в аварии в самые кратчайшие сроки и госпитализацию пострадавших в травмоцентры в течение первого «золотого часа».

Здесь круглосуточно будет дежурить выездная бригада для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Для дежурств на трассовом пункте выделили реанимобиль, полностью оснащенный современным медицинским оборудованием.

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