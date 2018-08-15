В Татарстане три инвалида по зрению получат собак-поводырей

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-15T09:30:47+03:00

Один из псов будет жить у школьницы из Казани

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15 августа Фонд социального страхования Татарстана проведет торжественное вручение несовершеннолетней жительнице Казани собаки-поводыря. Лейсан Гареева - инвалид по зрению, и собака станет для девочки особым другом. Пес сможет сопровождать ее в прогулках по городу, в школу и в поликлинику, поможет словно увидеть город и парки, скверы.

Напомним, что в России только в Подмосковной Купавне готовят уникальных собак-поводырей. В 2018 году в Татарстан отправится всего три такие специально обученных собаки. Всего в школе подготовили для нужд ФСС 17 собак.

- Собаку-проводника может получить инвалид 1 группы по зрению, нуждающийся в помощи собаки-проводника и имеющий условия для ее содержания, - сообщили в Фонде соцстрахования Татарстана. - Подготовленная собака вместе с комплектом специального снаряжения передается слепому бесплатно. Оплачиваются затраты на кормление собаки в период нахождения в семье.

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