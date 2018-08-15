2018-08-15T09:01:32+03:00
Общество

В Марий Эл объявлен карантин из-за кори

Опасной вирусной инфекцией заболел ребенок, не привитый от болезни
Лика ИСАЕВА
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Роспотребнадзор следит за ситуациейРоспотребнадзор следит за ситуациейФото: Из материалов пресс-службы
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В первые за десятилетия в республике зафиксирован случай заболевания ребенком - семилетним мальчиком, опасным инфекционным вирусом кори. Медиками и сотрудниками Роспотребнадзора принимаются противоэпидемические меры.

К этому моменту известно, что заболевший ребенок приехал в Марий Эл из другого региона, его родители отказались прививать сына от инфекции. Сейчас состояние ребенка диагностируется как средней тяжести. Все выводы лечащих врачей по части установки диагноза подверждены лабораторно. Мальчик находится в инфекционном отделение Йошкар-Олинской городской больницы.

Проводятся профилактические мероприятия, чтобы от инфекции не пострадали другие лица. Определен круг контактных лиц, за ними установлено медицинское наблюдение. Всем им - 77 лицам, сделаны прививки от кори.

В республике организована дополнительные меры по иммунизации населения. Уже привиты 714 детей и 251 взрослый, которые в свое время отказались от прививок или имели медицинские отводы.

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