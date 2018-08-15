В Казани пройдет "Ночь в кино"
"Ночь в кино" стартует 25 августа. Казанцам, увлеченным кинематографом, предложат посмотреть три российские картины, получившие много положительных отзывов после проката и успевшие полюбиться россиянам.
Итак, начнется "киноночь" с просмотра детской сказки - семейного фильма фэнтази "Последний богатырь", затем - российский фантастический приключенческий военный исторический драматический кинофильм режиссёра Дмитрия Тюрина "Рубеж". Завершится приключенческим фильмом Кима Дружинина "Танки".
В главных ролях во всех картинах - звезды российской киноиндустрии.
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