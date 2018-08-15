2018-08-15T08:32:14+03:00
Афиша

В Казани пройдет "Ночь в кино"

Кинотеатр "Киномакс-Тандем" проведет ночной показ трех кинофильмов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фильм "Танки" будет показан в рамках акции "Ночь в кино"Фильм "Танки" будет показан в рамках акции "Ночь в кино"Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

"Ночь в кино" стартует 25 августа. Казанцам, увлеченным кинематографом, предложат посмотреть три российские картины, получившие много положительных отзывов после проката и успевшие полюбиться россиянам.

Итак, начнется "киноночь" с просмотра детской сказки - семейного фильма фэнтази "Последний богатырь", затем - российский фантастический приключенческий военный исторический драматический кинофильм режиссёра Дмитрия Тюрина "Рубеж". Завершится приключенческим фильмом Кима Дружинина "Танки".

В главных ролях во всех картинах - звезды российской киноиндустрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города-2018 в Нижнекамске отметят без спиртного, зато с «Пиццей» (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В хризантемах в казанском магазине нашли калифорнийский трипс
Татарстан полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание
Из Бегишево открывается новый рейс через Нижний Новгород
В Казани ограничат движение по четырем улицам
В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" в аварии с микроавтобусом пострадали два человека
В Чувашии на трассе М7 открыли второй трассовый пункт "скорой помощи"
В Татарстане три инвалида по зрению получат собак-поводырей
В Марий Эл объявлен карантин из-за кори
15 августа в центре Казани пиццу можно будет купить всего за 99 рублей
В Марий Эл байкер выехал на встречку, врезался в легковушку и погиб
15 августа три района Казани оставят без света
В Татарстане сняли с производства почти тонну хлеба
В Набережных Челнах байкер без прав попал в аварию и впал в кому
Японская компания Fujikura закроет свое производство в Чебоксарах
Татарстанец украл из киоска 14 коробок с мороженным
В Марий Эл клещи покусали более 1400 человек
В Чувашии ночью черная корова стала причиной ДТП: пострадал один человек и само животное
В Марий Эл разыскивают мужчину, пропавшего месяц назад
В Альметьевске откроют новую национальную школу на татарском языке
В Казани жена пьяного водителя прокусила руку гаишнику