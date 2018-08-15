В Казани пройдет "Ночь в кино"

СЕГОДНЯ 08:31 2018-08-15T08:32:14+03:00

Фильм "Танки" будет показан в рамках акции "Ночь в кино" Фото: кадр из фильма

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"Ночь в кино" стартует 25 августа. Казанцам, увлеченным кинематографом, предложат посмотреть три российские картины, получившие много положительных отзывов после проката и успевшие полюбиться россиянам.

Итак, начнется "киноночь" с просмотра детской сказки - семейного фильма фэнтази "Последний богатырь", затем - российский фантастический приключенческий военный исторический драматический кинофильм режиссёра Дмитрия Тюрина "Рубеж". Завершится приключенческим фильмом Кима Дружинина "Танки".

В главных ролях во всех картинах - звезды российской киноиндустрии.

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