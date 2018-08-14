15 августа в центре Казани пиццу можно будет купить всего за 99 рублей
Domino’s Pizza проведет беспрецедентную акцию
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В эту среду, 15 августа, придя в ресторан по адресу улица Пушкина, 29в, можно будет набрать неограниченное количество пицц в одни руки всего за 99 рублей.
Внимание, акция распространяется только на средние пиццы 28 см «Маргарита» и «Пепперони».
При заказе доставки условие по 99 рублей не действует. Обязательно нужно прийти в ресторан и взять пиццу на вынос.
Внимание акция действует с 10.00 до 12.00 15 августа в московских и региональных ресторанах сети.