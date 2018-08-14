2018-08-14T18:05:26+03:00
Происшествия

Татарстанец украл из киоска 14 коробок с мороженным

Пока оно не растаяло молодой человек успел его продать
Лика ИСАЕВА
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В отношении похитителя сладкого возбудили уголовное дело.В отношении похитителя сладкого возбудили уголовное дело.Фото: Лидия Шумкова
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Уголовное дело на 22-летнего жителя Набережных Челнов было возбуждено по статье "Кража". Все произошло в ночь на 12 августа, когда обвиняемый забрался в торговый павильон на остановке общественного транспорта "Микрорайон Бумажников" в поселке ЗЯБ. Он смог вытащить из из киоска аж 14 коробок мороженного.

Поймали любителя-сладкоежку "по горячим следам" в его доме в Тукаевском районе, куда он успел скрыться.

Мороженного у него не нашли, молодой человек заявил, что успел распродать лакомство, пока оно не растаяло.

- Принято решение на время следствия взять с задержанного подписку о невыезде и надлежащим поведении, - сообщили в МВД Татарстана.

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