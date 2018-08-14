14 Авг. 16:46 2018-08-14T16:46:55+03:00

В результате этого ДТП пострадали два человека [видео]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.40 на улице Тэцевской в столице Татарстана. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля-каблук превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в припаркованный на обочине грузовик "ГАЗ" аварийной службы.

- В результате этой аварии получили травмы различной степени тяжести водитель и пассажир легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Они доставлены в БСМП.

На видео последствий аварии, запечатленых очевидцем, легковой автомобиль получил значительные повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/664330" frameborder="0"></iframe> В Казани легковушка влетела под припаркованный "ГАЗ" аварийной службы.

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