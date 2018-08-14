В Казани легковушка влетела под припаркованный "ГАЗ" аварийной службы
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.40 на улице Тэцевской в столице Татарстана. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля-каблук превысил безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и врезался в припаркованный на обочине грузовик "ГАЗ" аварийной службы.
- В результате этой аварии получили травмы различной степени тяжести водитель и пассажир легкового автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Они доставлены в БСМП.
На видео последствий аварии, запечатленых очевидцем, легковой автомобиль получил значительные повреждения.
В Казани легковушка влетела под припаркованный "ГАЗ" аварийной службы.
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