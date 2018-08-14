Клиентам салонов связи «Ростелекома» теперь доступны смартфоны Alcatel

14 Авг. 16:38 2018-08-14T16:38:46+03:00

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Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и бренд Alcatel договорились о сотрудничестве. Теперь в салонах связи «Ростелекома» представлены модели смартфонов продуктовой линейки Alcatel 2018 года.

Alcatel 1 – одно из первых устройств на рынке под управлением новейшей ОС Android™ 8 Oreo™ (версия Go). Платформа специально создана для устройств начального уровня, чтобы обеспечить их более устойчивую и эффективную работу. Кроме того, смартфон имеет оригинальный дизайн, экран FullView 18:9 и камеру с набором специальных функций для создания и редактирования фото.

Смартфоны серии 3 отличаются красивым эргономичным дизайном и оптимальным сочетанием передовых характеристик, включая экран FullView 18:9 и функцию разблокировки по лицу. Смартфон Alcatel 3X имеет 5,7-дюймовый экран IPS HD+ и сверх широкоугольную двойную основную камеру. У Alcatel 3L компактный 5,5-дюймовый экран IPS HD+ и изящная текстурированная отделка корпуса.

-Благодаря сотрудничеству с брендом Alcatel в салонах связи «Ростелекома» увеличился выбор качественных и недорогих смартфонов с оптимальным соотношением технических характеристик и цены. Наши специалисты также могут помочь выбрать и подключить оптимальный тарифный план на услуги мобильной связи «Ростелекома» и рассказать об особых преимуществах, доступных абонентам, которые пользуются несколькими услугами компании одновременно, -рассказала коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

- Сотрудничество с компанией «Ростелеком» – это расширение географии продаж смартфонов Alcatel, а значит еще один шаг навстречу клиенту», - говорит Андрей Сергеев, генеральный директор «ТиЭмСи Рус», дочерней компании TCT Mobile International Limited, которая занимается продажами и продвижением мобильных устройств Alcatel в России и странах СНГ.

Кроме смартфонов в августе в салонах связи «Ростелекома» появится легкий и стильный 4G Wi-Fi-роутер Alcatel MW40V для высокоскоростного доступа в интернет. Роутер Alcatel MW40V на платформе Qualcomm MDM9207 поддерживает до 15 Wi-Fi-клиентов и обеспечивает высокопроизводительное и бесперебойное подключение к сети, где бы вы ни находились: на даче, в командировке или в путешествии.

В центрах продаж и обслуживания можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома. Например, с помощью мобильного приложения «Интерактивное ТВ» на смартфоне, то есть практически в любом месте, можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома, а еще пользоваться «Видеопрокатом» и другими дополнительными сервисами. При этом мобильный интернет-трафик не тарифицируется и не использует мегабайты подключенных пакетов.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 10,0 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

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ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) - дочернее предприятие ПАО «Ростелеком», созданное в целях развития и повышения эффективности собственной розничной сети компании. Проект реформирования розничной сети запущен в ноябре 2014 года. Сегодня «Ростелеком – Розничные системы» состоит из 7 макрорегиональных филиалов с головным офисом в Москве. В РРС входит 870 центров продаж и обслуживания на всей территории России.

Основное направление деятельности компании — подключение и обслуживание абонентов «Ростелекома» — физических и юридических лиц, а также реализация дополнительных сервисов и услуг. Среди них: денежные переводы, погашение кредитов, продажа SIM-карт и обслуживание абонентов сотовых операторов, выдача заказов из интернет-магазинов, реализация страховых продуктов и услуг, лотерейных билетов, сложных технических товаров (мобильных телефонов, планшетов) и аксессуаров к ним.

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О компании TCL Communication. Зарегистрированная в Гонконге компания TCL Communication Technology Holdings Limited занимается разработкой, производством и реализацией постоянно увеличивающегося ассортимента мобильных и интернет-устройств и сервисов по всему миру под брендами: TCL, Alcatel и BlackBerry. В настоящее время продукты компании TCL Communication представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америк, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Штаб-квартира TCL Communication расположена в Гонконге. Разработкой продукции занимаются девять инженерно-технологических центров компании в разных странах мира, где работают тысячи человек. Более подробная информация на сайте.

TCL – зарегистрированная торговая марка компании TCL Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью своих владельцев. Alcatel является товарным знаком компании Nokia и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

Торговые марки, включая, но не ограничиваясь BLACKBERRY и EMBLEM Design, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками BlackBerry Limited, используемыми на условиях лицензии, и эксклюзивные права на эти торговые марки являются зарезервированными. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. BlackBerry не несет ответственности за товары и услуги третьих сторон.