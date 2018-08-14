2018-08-14T15:20:17+03:00
Политика

Минтимера Шаймиева пригласили на открытие Геконсульства Китая в Казани

Официальная церемония пройдет 22 августа
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: tatarstan.ruФото: tatarstan.ru
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В этот вторник в Казанском Кремле прошла встреча первого президента Татарстана, а ныне Госсоветника республики Минтимера Шаймиева и Генеральным консулом Китая в Казани У Инцинем.

Во время беседы Минтимера Шаймиева пригласили на открытие в столице Татарстана Генкосульства КНР. Расположенное на улице Послужная оно будет обслуживать 14 субъектов в Приволжском федеральном округе России.

Официальная церемония намечена на 22 августа.

Также во время встречи обсуждалось расширение контактов между Китаем и Татарстаном в сфере экономики, культуры, науки и образования. Отметили собеседники и необходимость участия республики как региона России в трансграничном проекте всемирного наследия «Великий Шелковый путь».

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