Минтимера Шаймиева пригласили на открытие Геконсульства Китая в Казани
В этот вторник в Казанском Кремле прошла встреча первого президента Татарстана, а ныне Госсоветника республики Минтимера Шаймиева и Генеральным консулом Китая в Казани У Инцинем.
Во время беседы Минтимера Шаймиева пригласили на открытие в столице Татарстана Генкосульства КНР. Расположенное на улице Послужная оно будет обслуживать 14 субъектов в Приволжском федеральном округе России.
Официальная церемония намечена на 22 августа.
Также во время встречи обсуждалось расширение контактов между Китаем и Татарстаном в сфере экономики, культуры, науки и образования. Отметили собеседники и необходимость участия республики как региона России в трансграничном проекте всемирного наследия «Великий Шелковый путь».
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