В Марий Эл байкер выехал на встречку, врезался в легковушку и погиб

14 Авг. 19:42 2018-08-14T19:42:47+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Удар был настолько сильный, что мотоциклиста выбросило в кювет

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Авария с участием мотоцикла и отечественной легковушки ВАЗ-21144 произошла в Звенигово в 18.00 в понедельник, 13 августа. По предварительным данным, байкер превысил безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в легковушку.

В результате столкновения мотоциклист вылетел в кювет. 26-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

- На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в МВД Марий Эл. - Проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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