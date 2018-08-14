В Марий Эл байкер выехал на встречку, врезался в легковушку и погиб
Авария с участием мотоцикла и отечественной легковушки ВАЗ-21144 произошла в Звенигово в 18.00 в понедельник, 13 августа. По предварительным данным, байкер превысил безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в легковушку.
В результате столкновения мотоциклист вылетел в кювет. 26-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.
- На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в МВД Марий Эл. - Проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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