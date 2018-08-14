Японская компания Fujikura закроет свое производство в Чебоксарах
Компания Fujikura заявила о закрытии своего участка в Чебоксарах. Уже через несколько месяцев производство японского электрооборудования будет прекращено.
Причинами такого решения стали экономическая нерентабельность деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю и снижение покупательской способности на автомобильном рынке.
Предприятие уже предупредило сотрудников о скором закрытии, а также проинформировало органы занятости населения. К тому же, Fujikura предоставит своим рабочим обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных зарплат в дополнение к вознаграждению.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»