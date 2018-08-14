2018-08-14T18:33:15+03:00
Экономика

Японская компания Fujikura закроет свое производство в Чебоксарах

Причиной такого решение стала экономическая нерентабельность компании в связи с изменениями курса валют
Алина ГАБДУЛИНА
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Через несколько месяцев производство японского электрооборудования в Чебоксарах будет прекращеноЧерез несколько месяцев производство японского электрооборудования в Чебоксарах будет прекращено
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Компания Fujikura заявила о закрытии своего участка в Чебоксарах. Уже через несколько месяцев производство японского электрооборудования будет прекращено.

Причинами такого решения стали экономическая нерентабельность деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю и снижение покупательской способности на автомобильном рынке.

Предприятие уже предупредило сотрудников о скором закрытии, а также проинформировало органы занятости населения. К тому же, Fujikura предоставит своим рабочим обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных зарплат в дополнение к вознаграждению.

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