Японская компания Fujikura закроет свое производство в Чебоксарах

14 Авг. 18:32 2018-08-14T18:33:15+03:00

Через несколько месяцев производство японского электрооборудования в Чебоксарах будет прекращено

Причиной такого решение стала экономическая нерентабельность компании в связи с изменениями курса валют

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Компания Fujikura заявила о закрытии своего участка в Чебоксарах. Уже через несколько месяцев производство японского электрооборудования будет прекращено.

Причинами такого решения стали экономическая нерентабельность деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю и снижение покупательской способности на автомобильном рынке.

Предприятие уже предупредило сотрудников о скором закрытии, а также проинформировало органы занятости населения. К тому же, Fujikura предоставит своим рабочим обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных зарплат в дополнение к вознаграждению.

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