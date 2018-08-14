В Набережных Челнах байкер без прав попал в аварию и впал в кому
ДТП с участием мотоцикла «JUST GR-1» произошло 13 августа в 20.04 на проспекте Чулман в Набережных Челнах. Очевидцы вызвали полицию и медиков после того, как упал с мотоцикла и не смог встать 38-летний байкер.
Его увезли в больницу, врачи диагностировали у мужчины кому.
Приехвшим стражам порядка очевидцы рассказали, что байкер катался по газону на проспекте. Его мотоцикл зацепился колесом за бордюр, и перевернулся.
В ходе разбирательства выяснилось, что водительских прав на управление мотоциклом мужчина не получал, а в момент аварии был без шлема. Мотоцикл помещен на спецстоянку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижнекамске после гибели ребенка дорожники нарисовали «зебру» на переходе (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах«ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»