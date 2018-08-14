В Набережных Челнах байкер без прав попал в аварию и впал в кому

14 Авг. 18:55 2018-08-14T18:55:47+03:00

Он катался по газону и без шлема

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ДТП с участием мотоцикла «JUST GR-1» произошло 13 августа в 20.04 на проспекте Чулман в Набережных Челнах. Очевидцы вызвали полицию и медиков после того, как упал с мотоцикла и не смог встать 38-летний байкер.

Его увезли в больницу, врачи диагностировали у мужчины кому.

Приехвшим стражам порядка очевидцы рассказали, что байкер катался по газону на проспекте. Его мотоцикл зацепился колесом за бордюр, и перевернулся.

В ходе разбирательства выяснилось, что водительских прав на управление мотоциклом мужчина не получал, а в момент аварии был без шлема. Мотоцикл помещен на спецстоянку.

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