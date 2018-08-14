2018-08-14T14:38:55+03:00
Спорт

В Казани Артем Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика

До российского форварда это делал с болельщиком только Криштиану Роналду
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Артем Дзюба после Чемпионата мира по футболу-2018 стал любимцем российских болельщиков по всей стране. В Казани во время матча "Рубина" с "Зенитом" к его персоне было приковано повышенное внимание. Его буквально разрывали на части, а один из фанатов бросился целовать форварда.

- Первый раз с таким столкнулся - целуют всего, но мне безумно приятно, что я вызываю такие эмоции. Мы же играем для болельщиков. Трепетно отношусь к таким вещам из-за искреннего отношения со стороны людей, хоть оно и может поменяться. Отдаю все свое тепло обратно. Я искренний и настоящий, - отметил Дзюба.

Естественно, среди болельщиков было немало желающих получить автограф. В ход шли плакаты, бумажные листы, а кто-то не пожалел даже собственный паспорт. На какой именно странице расписался Дзюба - не ясно. Впрочем, документ, в любом случае, предстоит менять.

Отметим, что до Дзюбы в Казани в паспорте расписывался только Криштиану Роналду. Причем, португалец сделал это на странице, где указано семейное положение.

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Дзюба ставит автограф в паспорте.

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