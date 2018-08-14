15 августа три района Казани оставят без света

14 Авг. 19:28 2018-08-14T19:28:51+03:00

Коснется отключение также и жителей частного сектора. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Вахитовский район: ул.Дачная 5, 7, 9.

А с 13.00 до 18.00 отключения пройдут по адресам: ул.Бойничная, 3, 5, 6, 8, 10; ул.Вишневского, 59, 61.

С 9.00 до 17.00 свет пропадет в поселке Кукушкино Приволжского района: ул.Южно-Промышленная, 1/77а, 1/77б.

В это же время его не будет по адресам: проспект Победы, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 66, 68, 70, 72, 72а; ул.Сафиуллина, 12.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в поселке Константиновка Советского района: ул.Ботаническая; ул.Вишневая; ул.Кленовая; ул.Центральная; переулок Ягодный; ул.Ясеневая.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в поселке Чебакса Советского района: ул.Советская, ул.Совхозная, ул.Чапаева.

С 9.00 до 17.00 света не будет в поселке Вознесенское Советского района: ул.Вишневая, ул.Грачиная, ул.Дуслар, ул.Жаворонковая, ул.Камская, ул.Карлыгач, ул.Нардуган, переулок Старательный, ул.Радужная, ул.Тузганак, ул.Туманская, ул.Чебаксинская, ул.Черемуховая, ул.Шмелиная.

С 9.00 до 18.00 обесточат Советский район: ул.2-я Даурская, 2, 4; ул.А.Аббасова, 11, 13; ул.Академика Арбузова, 2/48, 48; ул.Высотная, 20, 30; ул.Даурская, 19, 20, 20а, 22, 22а; ул.Латышских стрелков, 10а; ул.Н.Ершова, 47, 51; ул.Нежметдинова, 2; ул.Олонецкая, 5; ул.Рахлина, 3, 5; ул.Сеченова, 5.