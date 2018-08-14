2018-08-14T19:16:55+03:00
Общество

В Татарстане сняли с производства почти тонну хлеба

Он не соответствовал гигиеническим нормам
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Всего изъяли 80 партий хлебобулочных изделий.Всего изъяли 80 партий хлебобулочных изделий.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Татарстане с 1 января 2018 года специалисты Роспотребнадзора исследовали более 2,5 тысяч проб хлебобулочных изделий. Из производства сняли 80 партий объемом 956 килограммов. Это на шесть килограммов больше, чем в прошлом году.

Причиной всему, в том числе, является несоответствие гигиеническим нормативам, истекший срок годности и нарушение условий хранения.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана, в ходе исследования врачи не обнаружили в пробах патогенных микроорганизмов, токсичных элементов, пестицидов, генно-модифицированных организмов и радионуклидов.

По выявленным же фактам несоответствия пищевой продукции требованиям ответственных лиц привлекли к административной ответственности.

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