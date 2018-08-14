14 Авг. 16:20 2018-08-14T16:21:18+03:00

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Во вторник, 14 августа примерно в 11.00 в Набережных Челнах произошло ЧП. По сообщению очевидцев в соцсетях, во время движения из моторного отсека вахтового автобуса повалил дым. Водителю об этом сообщил автолюбитель, проезжавший мимо.

Мужчина, управлявший автобусом, сразу остановился и высадил на обочину людей, а сам начал тушить огонь.

К водителю присоединились и пассажиры автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/664324" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах во время движения вспыхнул вахтовый автобус.соцсети

К приезду пожарных с огнем удалось справиться. Никто не пострадал. Пассажиров - сотрудников одного из предприятий, с места происшествия увез другой автобус.

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