В Набережных Челнах во время движения вспыхнул вахтовый автобус
Во вторник, 14 августа примерно в 11.00 в Набережных Челнах произошло ЧП. По сообщению очевидцев в соцсетях, во время движения из моторного отсека вахтового автобуса повалил дым. Водителю об этом сообщил автолюбитель, проезжавший мимо.
Мужчина, управлявший автобусом, сразу остановился и высадил на обочину людей, а сам начал тушить огонь.
К водителю присоединились и пассажиры автобуса.
В Набережных Челнах во время движения вспыхнул вахтовый автобус.соцсети
К приезду пожарных с огнем удалось справиться. Никто не пострадал. Пассажиров - сотрудников одного из предприятий, с места происшествия увез другой автобус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижнекамске после гибели ребенка дорожники нарисовали «зебру» на переходе (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»