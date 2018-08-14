2018-08-14T14:48:57+03:00
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В Казань с презентацией нового альбома приедет Дельфин

Концерт пройдет 21 сентября
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Концерт пройдет в клубе «Корстон».Концерт пройдет в клубе «Корстон».Фото: предоставлено организаторами
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В Казани 21 сентября выступит популярный исполнитель Дельфин - Андрей Лысиков. Он уже два десятка лет продолжает полное романтики, психоделии и экспериментов, путешествие по просторам интеллектуальной музыки. Все эти годы он то погружался в хип-хоп, то останавливался на альтернативном роке, попутно зацепив инди-сцену, но осознал себя окончательно в электроакустическом звучании. Сейчас Андрей – это актер, музыкант, обладатель премий MTV Russia Music Awards, RAMP, Apelzin Award, автор поэтического сборника и один из самых серьезных, авторитетных и профессиональных музыкантов российской сцены.

В Казани Дельфин представит свой новый альбом. Концерт состоится 21 сентября в 18:00 в клубе «Корстон».

Для лиц старше шестнадцати лет (16+)

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