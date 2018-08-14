В Марий Эл клещи покусали более 1400 человек

14 Авг. 17:46 2018-08-14T17:46:32+03:00

За неделю к медикам обратились 20 человек из-за укусов клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из них почти 300 пострадавших - это дети

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В Марий Эл в 2018 году в медицинские учреждения с укусами клещей обратились 1403 человека, из них 291 ребенок.

При этом в Йошкар-Оле и Медведевском районе зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, за прошлую неделю зарегистрировано 20 пострадавших от укусов клещей, в том числе 4 ребенка.

Нападения произошли в Волжском, Звениговском, Горномарийском, Моркинском, Медведевском, Мари-Турекском и Параньгинском районах.

Отметим, что клещи продолжают бросаться на людей в городе, на дачах и садах, в парках и рощах, а также на территории кладбищ.

Роспотребнадзор Марий Эл обращает внимание жителей республики, что с августа и до поздней осени в приволжских районах региона происходит активизация второго вида клещей (I. ricinus). Так, что соблюдение мер предосторожности от их укусов остается актуальным.

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