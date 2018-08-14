2018-08-14T15:39:27+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с тремя авто получили травмы четыре человека

По предварительным данным, один из водителей превысил скорость, выехал на встречку [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 августа в 14.25 в Нижнекамском районе республики. Там на автодороге, ведущей к поселку Ильинка, столкнулись сразу три автомобиля: Дэу Нексиа, Хёндэ Портер и Лада Гранта.

По предварительным данным, один из водителей превысил безопасную скорость, выехал на встречку и протаранил автомобиль, после чего в них врезалась третья автомашина.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Во время аварии травмы различной степени тяжести получили 40-летний водитель одной из машин и три его пассажира: мужчины 20-ти, 32-х и 19-ти лет.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Нижнекамскую районную больницу.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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